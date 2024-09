Ecosistema Fest, Spallone (Mimit): per imprese Transizione 5.0 Roma, 24 set. (askanews) - Raffaele Spallone, della Divisione per la politica alla digitalizzazione delle imprese, l'innovazione e l'analisi dei settori produttivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha parlato a Ecosistema Fest, presso il Polo della Mobilità di Anagni targato Ecosistema Italia, Big SB S.p.A. e Mobilità, di Transizione 5.0, nuovo piano industriale per le imprese, con 6,3 mld di euro per la transizione digitale e la transizione energetica. Il tema centrale è stato la divulgazione di queste opportunità: è fondamentale che gli operatori abbiano contezza di tutti gli strumenti esistenti, cosicché quei processi di innovazione industriale e tecnologica possano verificarsi. A tal fine, il MIMIT ha deciso di puntare sui centri di trasferimento delle competenze, cerniera strategica di trasmissione del valore.