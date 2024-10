"Discalaimer" su Apple+, tra i segreti del passato di Cate Blanchett Roma, 8 ott. (askanews) - All'ultima Mostra di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso, ha raccolto consensi unanimi e ora "Disclaimer", la serie in sette episodi diretta da Alfonso Cuaron, arriva dall'11 ottobre su Apple+. Il thriller psicologico è tratto dal romanzo "La vita perfetta" di Renée Knight, e il regista ha immediatamente pensato a Cate Blanchett per il ruolo della protagonista. L'attrice interpreta la giornalista Catherine Ravenscroft, che ha costruito la propria reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Un giorno riceve un romanzo di un autore sconosciuto e si rende subito conto che il libro mette a nudo i suoi segreti più oscuri. Catherine lotta contro il tempo per scoprire la vera identità dello scrittore, interpretato da Kevin Kline, ed è costretta a confrontarsi con il proprio passato prima che questo distrugga la sua vita e i suoi rapporti con il marito, interpretato da Sacha Baron Cohen. Una donna con una vita apparentemente perfetta, dunque, che in un crescendo di tensione svela man mano la sua vera identità. Qualcosa che ricorda una serie di grande successo da poco su Netflix, "The perfect couple" di Susanne Bier, con l'unica vera "rivale" di Blanchett, Nicole Kidman. Un confronto tra due gigantesse della recitazione, entrambe dirette da registi premi Oscar.