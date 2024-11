Digitalizzazione e modernità: Italgas apre le porte ai sindaci Torino, 22 nov. (askanews) - In occasione della 41 Assemblea annuale dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, nella serata del 21 novembre Italgas ha accolto nella propria storica sede torinese di Largo Regio Parco una folta delegazione di sindaci provenienti da diverse aree del Paese. Durante la visita, è stato presentato ai primi cittadini il vasto insieme di tecnologie che oggi fanno di Italgas un punto di riferimento globale nella digitalizzazione delle reti di distribuzione del gas. "Siamo orgogliosi e onorati di ospitare, in questa nostra prestigiosa sede, una delegazione di sindaci in rappresentanza degli oltre 1800 comuni che oggi Italgas serve in tutta Italia - ha detto Pier Lorenzo Dell'Orco, amministratore delegato di Italgas Reti -, è una dimostrazione di quanto Italgas tenga al rapporto con la collettività. Fin dal 1837 la nostra missione è stata quella di servire i territori attraverso la distribuzione del gas". Molto favorevoli le impressioni raccolte tra i sindaci. Così Francesco Paolo Ricci, primo cittadino di Bitonto: "Una visita molto interessante, abbiamo constatato l'efficientamento e il progetto di innovazione di Italgas. Questo ci dà sicurezza e fiducia in quella che è la grande capacità di questa società italiana nell'investire bene in favore dei cittadini". Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, aggiunge: "Italgas sta investendo molto anche sul nostro territorio di Chioggia, innovando tutti gli impianti di rete. È stata una visita importantissima anche per capire cosa c'è dietro all'organizzazione di Italgas". Così Francesco Re, sindaco di Santo Stefano di Camastra: "I servizi innovativi che il gruppo Italgas mette a disposizione tanto della pubblica amministrazione quanto dei cittadini sono servizi di eccellenza destinati a migliorare ulteriormente in termini di qualità, sicurezza e sostenibilità". La presenza in sede dei sindaci di molti comuni serviti è stata anche l'occasione per annunciare la firma di un Memorandum d'Intesa tra Acquedotto Pugliese e Italgas, attiva nel settore idrico attraverso la controllata Nepta. L'intesa avvia una collaborazione stabile tra le due Società finalizzata a uno scambio di esperienze per una gestione sempre più efficiente del sistema idrico integrato. "Abbiamo sottoscritto un memorandum d'intesa con la prestigiosa società Acquedotto Pugliese, leader a livello europeo nel ciclo integrato delle acque. L'obiettivo di questo accordo è mettere a fattore comune le best practices e l'expertise che questi due gruppi importanti detengono. Parliamo quindi di efficientamento energetico delle reti, di riduzione delle perdite, di ammodernamento degli asset e di tutto quello che può servire per migliorare il servizio, sempre a vantaggio della collettività". Con questo accordo le due società danno il via ad un reciproco scambio di informazioni e dati, condividendo le rispettive competenze al fine di promuovere una gestione del servizio di distribuzione idrica sempre più resiliente.