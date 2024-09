De Luca: Fitto difenda le politiche di coesione da spinta centralista Roma, 17 set. (askanews) - Dopo la designazione alla vicepresidenza esecutiva della Ue con incarichi su "coesione e riforme", a Raffaele Fitto "ho fatto gli auguri e una raccomandazione: gli ho detto 'cerca di difendere le politiche di coesione' perché il tema è veramente delicato: avremo sicuramente una spinta da parte di alcuni paesi, in modo particolare la Germania, a eliminare le politiche di coesione, cioè le politiche di sostegno ai paesi più deboli e ai territori più deboli". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in un punto stampa fuori da Palazzo Chigi dopo la firma dell'accordo di sviluppo e coesione con il governo. "Questo - ha proseguito - è un tema decisivo e cruciale. Quindi Fitto dovrà difendere, se va a rappresentare l'Italia, le politiche di coesione e di sostegno finanziario e organizzativo ai territori più deboli perché ci sarà una spinta, anche in relazione ai nuovi capitoli che si pensa di aprire, ad esempio quello sulla difesa, a ridurre i finanziamenti per sostenere le aree più deboli" "Siamo a un passaggio delicato - ha ribadito De Luca -, credo che sia consapevole anche Fitto che ha il dovere di difendere l'Italia, non una coalizione, le politiche di coesione e quindi anche il rapporto diretto tra Unione Europea e Regioni, evitando spinte alla centralizzazione statalista anche dei fondi di coesione".