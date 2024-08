Dal villaggio olimpico al Grand Palais: Parigi pronta per Paralimpiadi Parigi, 20 ago. (askanews) - Dal villaggio olimpico al Grand Palais, tutto è pronto a Parigi per le Paralimpiadi, che si svolgono dal 28 agosto all'8 settembre. Il villaggio olimpico, al 100% accessibile, ospiterà in tutto 9.000 persone, di cui 4.400 atleti. Al Gran Palais si svolgeranno le gare di scherma mentre a Les Invalides quelle di tiro con l'Arco. Per la sicurezza, saranno schierati oltre 25mila agenti, ha riferito il ministro dell'Interno Gerald Darmanin.