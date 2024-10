Crush, il singolo di Zzola: "Serve spensieratezza nelle difficoltà" Roma, 10 ott. (askanews) - Dall'11 ottobre arriva in radio "Crush", il singolo di Zzola già disponibile su tutte le piattaforme digitali, contenuto in "Finally 18", il suo album d'esordio. "Tutti abbiamo bisogno di spensieratezza soprattutto nei momenti di difficoltà e io - ha raccontato Zzola - cerco di descrivere questa necessità in 'Crush'. Il titolo è uscito spontaneamente, mentre scrivevo il pezzo, perché il mio pensiero era rivolto a una ragazza che mi interessava ma non ero sicuro che lei poi ricambiasse le mie attenzioni". Nel video, di cui vediamo una clip estratta in anteprima, ci sono frame di Zzola e della ragazza protagonista, accompagnati da una coreografia di danza giocata sulla cadenza ritmica del brano; per questo è stato girato in una palestra di danza hip hop. La tracklist di "Finally 18" comprende "Cancun", "Non mi basta", "Crush", "Come sempre", "Cercavi risposta", "Per favore" e "Da capo". Leonardo Cazzola in arte "Zzola", classe 2006 di Pavia, si è trasferito a Milano e ha iniziato a registrare e autoprodurre i primi testi in musica nel 2023. A gennaio 2024 è stato pubblicato il primo brano, a cui ne sono seguiti altri. Spazia dal rap al pop, passando anche da influenze reggaeton e R and B.