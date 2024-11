Crosetto all'International Flight Training School in Sardegna Milano, 27 nov. (askanews) - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visitato oggi l'International Flight Training School (IFTS) a Decimomannu (Cagliari), realizzata grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare e Leonardo e sede della scuola di volo internazionale per piloti militari. "La collaborazione tra Forze Armate e industria nazionale, la ricerca di economie di scala e la capacità di operare e addestrarsi insieme ad alleati e partner internazionali sono diventate essenziali per affrontare le sfide emergenti" dice il ministro. "Ciò è possibile anche attraverso la creazione di poli addestrativi all'avanguardia, come l'International Flight Training School", ha aggiunto. Con oltre 400 lavoratori impiegati, di cui l'80% sardi, l'IFTS rappresenta un modello di eccellenza nella formazione di piloti per jet di 4 e 5 generazione. Il Polo Addestrativo di Decimomannu soddisfa la crescente domanda di formazione.