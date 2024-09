Commissione Ue, nella squadra di von der Leyen 40% donne Bruxelles, 17 set. (askanews) - Nel nuovo collegio dei Commissari Ue presentato da Ursula von der Leyen il 40% saranno donne e il 60% uomini. Il tema della parità di genere è stato un punto fondamentale per la presidente della Comissione Ue, come ha ribadito presentando la squadra. "Quando ho ricevuto le prime candidature e ho esaminato l'intero schema e l'intera tabella, eravamo a un punto in cui avevamo una quota del 22% di donne e del 78% di uomini. Potete quindi immaginare che questa situazione era del tutto inaccettabile - ha detto - ho quindi lavorato intensamente con gli Stati membri e siamo riusciti a migliorare la quota al 40% di donne e al 60% di uomini".