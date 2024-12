Coloni israeliani appiccano incendio in una moschea in Cisgiordania Marda (Cisgiordania), 20 dic. (askanews) - Responsabili palestinesi accusano alcuni coloni israeliani di aver appiccato un incendio in una moschea in Cisgiordania, incidente sul quale la polizia israeliana dice di aver aperto un'indagine. Secondo Abdallah Kamil, governatore di Salfit, l'attacco era diretto contro la moschea Bir al-Walidain, nel villaggio di Marda, nel nord della Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967.