Chiude Fnac sugli Champs-Élysées, centinaia in coda a caccia d'affari Parigi, 3 gen. (askanews) - Una folla inattesa ha preso d'assalto Fnac sugli Champs-Elysées a Parigi. Nelle immagini, la coda di centinaia di persone in attesa dopo che il famoso negozio di elettronica ha annunciato il fuori tutto fino al 12 gennaio, quando chiuderà definitivamente i battenti. Vista la quantità enorme di acquirenti in fila, però, il negozio è stato costretto a chiudere anticipatamente, fino a lunedì prossimo. Fnac aveva aperto le porte per 15 minuti intorno alle 10 del mattino, per poi chiuderle poco dopo. A mezzogiorno, mentre la coda si allungava sempre di più sotto il freddo, il negozio ha annunciato la decisione, mandando via i clienti. "Per la sicurezza delle persone e delle cose, il negozio rimarrà chiuso. Sarà aperto lunedì. Per favore, disperdetevi", ha gridato un funzionario a una coda di quasi 200 metri, tra i fischi degli acquirenti delusi.