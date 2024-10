Chiozzotto: "I consumatori al centro per riciclo di imballaggi" Roma, 21 ott. (askanews) - A Roma, in occasione dell'evento che ha riunito esperti e rappresentanti del settore, è stato presentato lo studio "Sceglilo sfuso o riciclabile. Dati, contesto normativo e risultati di Altroconsumo", realizzato dall'Istituto per la Competitività nell'ambito del progetto 'Sceglilo sfuso o riciclabile', finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5. Lo studio si propone di fare il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future per la sostenibilità del packaging. Un tema cruciale, oggi più che mai, per l'economia circolare e la tutela dell'ambiente. Claudia Chiozzotto di Altroconsumo ha dichiarato: "Questo progetto ha coinvolto Altroconsumo come coordinatore del progetto, ma i tanti partner che si sono succeduti anche oggi alla tavola rotonda, che hanno portato ciascuno le proprie competenze, rappresentano veramente un valore aggiunto molto importante sul tema packaging. Consumatrici e consumatori sono l'ultimo anello della catena che utilizza l'imballaggio e i prodotti che gli imballaggi contengono, ma abbiamo visto anche che possono essere un motore di cambiamento, un destinatario di comunicazione, un tassello fondamentale nella filiera del packaging che sempre di più deve essere consultato, deve essere coinvolto nei processi decisionali e anche appunto nelle strategie messe in campo nel campo molto largo degli imballaggi. Sicuramente tra i valori di questo progetto c'è stata la collaborazione estremamente creativa, sinergica tra i diversi attori coinvolti dal progetto".