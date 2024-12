Centinaia di Babbo Natale in bicicletta per le strade di Roma Roma, 23 dic. (askanews) - Una sfilata rossa di ciclisti vestiti da Babbo Natale ha attraversato la città di Roma in nome della solidarietà. In centinaia hanno partecipato all'annuale Pedalata dei Babbo Natale, organizzata col patrocinio di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per sostenere le attività di Peter Pan ODV, che da trent'anni è al fianco di bambini e adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie garantendo loro supporto e accoglienza. I tanti ciclisti di tutte le età vestiti da Babbo Natale sono partiti domenica mattina dal Colosseo alle 9.30 e hanno pedalato fino alla Grande Casa di Peter Pan a Trastevere, dove l'organizzazione accoglie i bambini che con le loro famiglie si spostano a Roma per curarsi, lungo un tragitto di quasi quattro chilometri attraverso il centro della Città Eterna. All'arrivo un grande momento di festa condivisa, un abbraccio simbolico con gli ospiti della Grande Casa e i volontari dell'associazione: musica, dolci e la consegna delle donazioni che aiuteranno Peter Pan ad accogliere e supportare le tante famiglie con bambini in cura a Roma. "Organizzata per il tredicesimo anno, la Pedalata dei Babbo Natale per le Case di Peter Pan è ormai una tradizione per la città - ha commentato Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV - unisce divertimento e solidarietà, continuando a riscaldare anno dopo anno i cuori dei romani che partecipano sempre più numerosi e che con la loro generosità ci aiutano a fare la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie. La nostra gratitudine va ad ognuno di loro e agli organizzatori, che ogni anno scelgono di festeggiare con noi il Natale".