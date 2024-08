Caldo record, da 17 a 22 le città da "bollino rosso" Milano, 12 ago. (askanews) - Settimana di Ferragosto "infuocata" sull'Italia con temperature e afa da record. Secondo l'aggiornamento quotidiano del Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, la situazione è critica un po' su tutto lo stivale, ma nei prossimi giorni le cose andranno peggiorando e si passa dalle attuali 17 città da "bollino rosso" alle 22 (sulle 27 considerate) di mercoledì. Il "bollino rosso" (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche a rischio anche con il "bollino arancione". La presenza dell'Anticiclone Africano e la conseguente assenza di precipitazioni rilevanti aggrava la siccità che sta colpendo soprattutto le regioni meridionali. Sole e caldo estremo su tutta Italia dunque almeno fino al 15 agosto con temperature roventi dalla dalla Pianura Padana alla Sicilia dove si potranno anche raggiungere i 38 gradi. Resta però il pericolo di violenti temporali estivi e grandinate. Per un po' di refrigerio bisognerà aspettare il fine settimana.