Caldo estremo a Roma, turisti a caccia di acqua e ombra Milano, 11 lug. (askanews) - Termometro intorno ai 40 gradi a Roma. Un'ondata di calore che mette in difficoltà cittadini e turisti. "Beviamo l'acqua, facciamo quello che possiamo, cerchiamo l'ombra per proteggerci dal sole", dice un turista spagnolo, Alvaro Garcia. Colomban Jaosidy fa la guida al Colosseo: "Non mi sono mai sentito male, ma è vero che vediamo che alcune persone soffrono il caldo, quindi a volte cerchiamo di accorciare le visite, facciamo pause regolari, almeno ogni mezz'ora, in modo che tutti possano andare a bere. Nel parco archeologico del Colosseo ci sono diversi punti d'acqua, quindi ne approfittiamo per fare una pausa, rinfrescarci e bere qualcosa; è vero che le condizioni sono particolarmente difficili in questo periodo".