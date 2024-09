Bulldozer israeliani nelle strade di Tulkarem, in Cisgiordania Roma, 4 set. (askanews) - Bulldozer israeliani lungo le strade danneggiate all'ingresso di Tulkarem, nord-ovest della Cisgiordania. L'esercito israeliano prosegue per l'ottavo giorno consecutivo la sua operazione nel nord della Cisgiordania dove, secondo il ministero della Sanità palestinese, almeno 30 persone sono state uccise. Il 28 agosto l'esercito israeliano ha lanciato una vasta operazione "antiterrorismo" in diverse città della Cisgiordania settentrionale, territorio occupato da Israele dal 1967.