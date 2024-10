Buchmesse, Benini: forte e fertile legame tra Torino e Francoforte Francoforte, 19 ott. (askanews) - "Questa partecipazione per me è come sempre un segno di amicizia e di interesse letterario che mi lega e che ci lega alla Buchmesse da sempre, in questo caso sia come autrice, sia come direttrice del Salone del Libro di Torino. Quindi noi veniamo ogni anno per scambiarci idee, relazioni, progetti, traduzioni e quest'anno il tedesco è stata la lingua ospita al Salone del Libro di Torino, adesso l'Italia è Paese Ospite d'onore qui a Francoforte, insomma è proprio un legame forte, fertile e duraturo". Lo ha detto ad askanews dalla Buchmesse di Francoforte Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino.