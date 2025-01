Botte e abusi ad anziani in casa di riposo nel viterbese: 3 arresti Roma, 21 gen. (askanews) - Maltrattamenti ad anziani, spesso legati al letto o lasciati senza cibo. Sono le accuse rivolte contro sei operatori socio-sanitari, tre dei quali arrestati e altrettanti sospesi dalle loro funzioni, dopo le indagini avviate nella primavera del 2024 in una casa di riposo a Latera, piccolo comune in provincia di Viterbo, e l'operazione condotta dai carabinieri di Montefiascone e di Viterbo. Le indagini sono iniziate dopo le confidenze di alcuni ex operatori. Grazie all'installazione di telecamere nella struttura e alle intercettazioni, sono purtroppo emerse le prove di vessazioni psicologiche e aggressioni fisiche. Una donna è stata inoltre vittima più volte di approcci sessuali da parte di un'operatore. I soggetti arrestati si trovano ora nelle Case Circondariali di Viterbo e Civitavecchia.