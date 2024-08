Blinken all'Iran e a Israele: evitare una escalation Milano, 7 ago. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno comunicato all'Iran e a Israele che in Medio Oriente esiste un consenso sul fatto che il conflitto non deve intensificarsi, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Tutti nella regione dovrebbero capire che ulteriori attacchi non fanno che perpetuare il conflitto, l'instabilità, l'insicurezza per tutti. Ulteriori attacchi aumentano solo il rischio di esiti pericolosi che nessuno può prevedere e nessuno può controllare completamente", ha dichirato. Blinken, parlando dopo un incontro com il segretario alla Difesa Lloyd Austin e le loro controparti australiane, ha anche affermato che i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi a Gaza hanno raggiunto la fase finale. Ieri Blinken ha anche parlato con il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi per discutere degli sforzi per ridurre le tensioni regionali. Secondo la Casa Bianca, "il segretario ha sottolineato l'urgente necessità di raggiungere un cessate il fuoco immediato a Gaza che garantirebbe il rilascio degli ostaggi, consentirebbe un'ondata di assistenza umanitaria, allevierebbe le sofferenze del popolo palestinese e creerebbe le condizioni per una maggiore stabilità".