Blauer e Pirelli: una capsule collection innovativa e responsabile Milano, 20 gen. (askanews) - Blauer e Pirelli insieme per una collezione di quattro capispalla innovativi per l'autunno inverno 25-26: è stata presentata, nell'ambito della Milano Fashion Week Uomo, la capsule "Blauer x Pirelli", collaborazione all'insegna dell'innovazione e del design. "Il ragionamento è: con un'azienda come Pirelli che è leader nel suo settore, dove fa molta ricerca, dove ha delle performance eccezionali e dove fa molta strada - ha detto ad askanews Enzo Fusco, CEO di FGF Industry - abbiamo pensato che anche Blauer poteva avere le stesse caratteristiche, perché noi facciamo molta ricerca, abbiamo delle performance con i nostri capi molto interessanti e ci auguriamo insieme di fare molta strada". La collezione comprende capi no gender, realizzati con materiali riciclati, in cui si è voluto fondere la funzionalità essenziale di Blauer con la passione per il design di Pirelli. "Ci siamo inventati questo materiale riciclato - ha aggiunto Fusco - che è un tessuto gommato riciclato a tre strati che ha delle caratteristiche tecniche eccezionali, perché è impermeabile, traspirante e mantiene anche la temperatura corporea. Gli interni, dove ci sono le imbottiture sono stati fatti con un materiale riciclato che è plastica e quindi siamo riusciti anche a fare un materiale green al 100%". I modelli della capsule "Blauer x Pirelli" puntano a essere esclusivi e funzionali, realizzati con materiali di nuova generazione in nero e giallo, che richiamano i codici di colore dell'azienda milanese e ambiscono a incarnare l'equilibrio tra design, innovazione e maggiore responsabilità verso l'ambiente. "È una partnership in linea con i progetti che stiamo portando avanti - ci ha spiegato Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & assets conversion di Pirelli - che sono progetti di valorizzazione del brand. Da quando hai iniziato a parlare di questo progetto ci siamo trovati subito con Enzo Fusco di FGF Industry. Pirelli da sempre vuol dire innovazione, performance, tecnologia, ricerca dei materiali della più alta qualità possibile e su questo credo che Enzo abbia fatto un ottimo lavoro. Io vedo in questi capi la performance dei nostri prodotti, vedo adrenalina, vedo il mondo delle corse e quindi siamo molto soddisfatti del risultato finale". L'incontro tra i due brand è nato anche dalla comune ricerca per l'unicità dei prodotti, unita all'attenzione per il dettaglio e la performance tecnica dei prodotti. La collezione "Blauer x Pirelli" sarà distribuita dal prossimo agosto.