Austria, estrema destra e conservatori raggiungono accordo bilancio Vienna, 13 gen. (askanews) - Nel bel mezzo dei negoziati in Austria, l'estrema destra e i conservatori hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul bilancio, rimuovendo un grosso ostacolo alla formazione di un governo. Herbert Kickl, leader del partito di estrema destra, Fpoe (Partito della Libertà d'Austria), ha annunciato: "Vi abbiamo invitati qui oggi per questa prima conferenza stampa congiunta. Perché insieme possiamo anche presentarvi un primo risultato dei nostri negoziati per formare un nuovo governo federale", ha detto rivolgendosi alla stampa. "Abbiamo preso una decisione cruciale e sviluppato una tabella di marcia comune per evitare una procedura Ue per disavanzo eccessivo contro l'Austria", ha precisato Kickl. "A tal fine, abbiamo sviluppato congiuntamente un pacchetto di 6,3 miliardi di euro che dovrebbe salvare l'Austria da questa procedura di deficit", ha aggiunto, sottolineando che non ci saranno "nuove tasse", ma "misure contro scappatoie fiscali e privilegi". Da parte sua Christian Stocker, capo del partito dei conservatori Oevp, ha aggiunto: "Abbiamo concordato un percorso di sette anni, ma senza procedure per i disavanzi eccessivi. Questo accordo ha avuto successo e io e il presidente del Partito della Libertà firmeremo una dichiarazione politica di intenti, che il ministro delle Finanze Gunter Mayr inoltrerà poi alla Commissione europea. Questo consolidamento mira a riportare il deficit di Maastricht al di sotto del 3% nel 2025".