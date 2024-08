Attacco nella Striscia di Gaza centrale, almeno 15 morti Roma, 17 ago. (askanews) - Si scava tra le macerie a Gaza per recuperare i corpi dopo l'ultimo attacco aereo israeliano che ha preso di mira l'area orientale di Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza centrale. L'agenzia di difesa civile di Gaza ha dichiarato che l'attacco ha ucciso almeno 15 persone di una famiglia palestinese, tra cui nove bambini e tre donne. Inoltre, Israele ha colpito in Libano. Secondo il ministero della Sanità libanese un attacco nella zona di Nabatieh, nel Sud del Paese, ha causato la morte di almeno nove persone, tra cui una donna e i suoi due figli. Secondo il ministero, anche cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche; l'attacco è uno dei più letali in oltre dieci mesi di violenze al confine israelo-libanese tra gli Hezbollah e l'esercito israeliano. Intanto, secondo il presidente Usa Joe Biden, i colloqui a Doha tra Stati Uniti, Egitto e Qatar per il cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi e detenuti "sono stati seri e costruttivi". "Gli alti funzionari dei nostri governi - ha scritto su X - si riuniranno nuovamente al Cairo entro la fine della prossima settimana con l'obiettivo di concludere l'accordo secondo i termini proposti oggi. La strada è ora aperta verso un risultato che salverà vite umane, porterà sollievo alla popolazione di Gaza e allenterà le tensioni regionali".