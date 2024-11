Arte, la "banana" di Cattelan venduta per 6,2 milioni di dollari Roma, 21 nov. (askanews) - "Comedian", una banana appiccicata al muro con del nastro adesivo, opera d'arte concettuale provocatoria dell'artista italiano Maurizio Cattelan, è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per il prezzo record di 6,2 milioni di dollari. Ad aggiudicarsela è stato il collezionista cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, Justin Sun, che su X ha scritto: "Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario della banana (...) Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica". Il debutto della creazione commestibile intitolata "Comedian" alla fiera Art Basel di Miami nel 2019 aveva suscitato polemiche e sollevato dubbi sulla sua effettiva idoneità a essere considerata arte, obiettivo dichiarato di Cattelan. Allora aveva fruttato 120.000 dollari. "Questa non è solo un'opera d'arte; rappresenta un fenomeno culturale che unisce il mondo dell'arte, dei meme e della comunità delle criptovalute", ha commentato ancora Justin Sun. "Credo che questo pezzo ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia", ha aggiunto. L'asta ha visto la partecipazione di sette potenziali acquirenti e ha superato le aspettative: Sotheby's aveva infatti stimato un prezzo indicativo di 1,5 milioni di dollari prima della vendita all'incanto. L'installazione andata all'asta mercoledì è la terza ripetizione: la prima è stata mangiata dall'artista performativo David Datuna, che mentre la ispezionava a Miami aveva detto di sentirsi "affamato". Secondo il New York Times, la banana venduta mercoledì è stata acquistata per 35 centesimi da un fruttivendolo bengalese nell'Upper East Side di Manhattan.