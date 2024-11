Arriva la serie crime thriller "Alex Cross" con Aldis Hodge Roma, 12 nov. (askanews) - Arriverà il 14 novembre su Prime Video l'attesa serie crime thriller "Alex Cross", con Aldis Hodge nel ruolo del protagonista. Il 14 novembre, tutti gli otto episodi debutteranno in esclusiva in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Prodotta da Paramount Television Studios e Skydance Television, è una serie thriller adrenalinica, ricca di colpi di scena, creata dallo showrunner ed executive producer Ben Watkins e basata sui personaggi dei romanzi best-seller di James Patterson dedicati al detective Alex Cross. Prima ancora del suo debutto, il rinnovo della serie per una seconda stagione è stato già annunciato. Alex Cross è un detective e psicologo forense, straordinariamente abile nell'entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e infine catturare - i criminali. Hodge è protagonista e produttore della serie. Nel cast ci sono Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford e Ryan Eggold.