Arrestato in Argentina Bertulazzi, latitante delle Brigate Rosse Milano, 30 ago. (askanews) - Il ministero della sicurezza argentino ha diffuso le immagini dell'arresto di Leonardo Bertulazzi, che aveva fatto parte delle Brigate Rosse ed era latitante dal 1980. L'arresto è avvenuto dopo che le autorità argentine hanno revocato lo status di rifugiato che gli avevano concesso nel 2004, e dopo che quelle italiane hanno reiterato la richiesta di estradizione. Bertulazzi è uno dei sei brigatisti che sequestrarono l'imprenditore Pietro Costa. Parte dei proventi del riscatto furono investiti per acquistare l'appartamento di via Camillo Montalcini 8 a Roma, dove venne tenuto prigioniero Aldo Moro.