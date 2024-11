"Anca, istruzioni per l'uso", il libro di Gianni Nucci Roma, 27 Nov. (askanews) - È stato stimato che il 3% della popolazione adulta in generale e l'8% dei soggetti sopra i 60 anni sono affetti da artrosi dell'anca e che le donne sono maggiormente interessate da questa condizione. Si tratta insomma di un vero e proprio fenomeno sociale cui Gianni Nucci, ortopedico con una lunga esperienza nel settore ha dedicato un volume dal titolo "Anca: istruzioni per l'uso". "Si tratta -spiega Nucci- di un libro ideale per chi desidera approfondire ogni aspetto legato alla salute dell'anca, sia che si tratti di pazienti in cerca di risposte che di persone curiose di comprendere meglio il funzionamento e la salute di questa complessa articolazione, spesso al centro di disagi e dolori invalidanti. Il volume fornisce un percorso completo, dalla prevenzione dei disturbi fino ai trattamenti chirurgici e non chirurgici. Una guida completa ed esaustiva. Un libretto, per dirla con chiarezza, pensato per il paziente e non per il professionista del settore, che risponde ad una richiesta di semplicità, chiarezza e onestà spesso mancanti nel marasma di promesse sui social". Il testo è arricchito con spiegazioni dettagliate che vanno dalla prevenzione di problematiche legate all'anca, all'importanza di un corretto stile di vita e postura, fino a descrizioni chiare dei percorsi terapeutici, sia conservativi che chirurgici, disponibili per trattare patologie come artrosi, fratture e altre disfunzioni articolari: "Ampio spazio -sottolinea Nucci- è dedicato poi all'innovazione in campo medico, con particolare attenzione agli ultimi progressi nella chirurgia protesica e all'uso di strumentazioni all'avanguardia". L'autore, dopo essersi laureato con lode all'Università di Pisa e aver conseguito la Specializzazione in Ortopedia, ha scelto di apprendere dai grandi chirurghi ortopedici francesi, pionieri della chirurgia protesica, le tecniche della professione: "Grazie a questa formazione internazionale e ai numerosi corsi di Posturologia seguiti e successivamente insegnati -ricorda Nucci- ho sviluppato una visione globale del corpo umano, visto dal medico come un insieme unico e interconnesso". Nucci oggi è docente presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Scuola SIUMB, dell'Università di Pisa e dirige l'Unità di Ortopedia del Santa Rita Hospital di Montecatini Terme, una struttura specializzata esclusivamente in interventi ortopedici: "Il libro -conclude- guida il lettore con chiarezza e precisione tra le opzioni più moderne e gli strumenti più all'avanguardia, offrendo anche uno sguardo inedito e approfondito su come affrontare il percorso terapeutico tenendo a cuore la persona nella propria interezza fisica e psichica. La sensibilità, la determinazione e l'impegno che il Dott. Nucci mette nella sua pratica quotidiana emergono chiaramente in ogni capitolo". La prefazione del libro è curata dal professor Enrico Castellacci, figura di spicco nel campo della medicina ortopedica. Grazie a una narrazione chiara e accessibile, arricchita dall'esperienza pluriennale, "Anca: istruzioni per l'uso" è un prezioso strumento sia per i pazienti in cerca di informazioni, sia per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in questo ambito complesso e specifico.