"Amoreunicoamore", la reinterpretazione di Numa del brano di Mina Roma, 20 dic. (askanews) - Esce 'Amoreunicoamore', una reinterpretazione di Numa del brano originariamente interpretato da Mina. Capolavoro scritto da Silvio Amato e Fabrizio Berlincioni, pubblicato nel 2010. "'Amoreunicoamore' è una delle canzoni che amo più al mondo - dice Numa - perché parla dell'amore esattamente come ne parlerebbe il mio cuore. Per questo ho scelto di realizzare questa cover e di interpretarla personalmente. Seguendo le corde della mia anima. Rispettando completamente l'arrangiamento originale. Per il brano ringrazio l'arrangiatore e produttore Max Minoia che ha lavorato al mix e mastering della mia voce. Per il videoclip ringrazio sempre con tutto il cuore, il regista, 'il miotutto', Luca Bizzi che ha accettato ancora una volta di lanciarsi in un'avventura organizzata a tempo di record perché volevamo delle bellissime immagini per evocare questo brano. Luca un intrepido come me!! Ed in questo lavoro bisogna essere coraggiosi ed intrepidi lanciando sempre il cuore oltre l'ostacolo".