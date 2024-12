"Amore e Blues" è l'album di esordio di Shari Milano, 5 dic. (askanews) - Un debutto che è una promessa mantenuta: "Amore e Blues" è il primo album di Shari che avvicina due parole storicamente legate. "Il blues mi entra dentro l'amore ed è quello che vorrei fare con la mia musica. Cioè riuscire a trasmettere qualcosa e fare entrare la mia musica dentro il cuore delle persone. Quindi rappresenta quello per me". La giovane artista classe 2002 con la sua voce graffiante racconta il proprio vissuto attraverso lo "struggimento romantico", con una scrittura intima e viscerale, che non teme di esporsi nel suo lato più fragile. Il nuovo album è stato presentato live a Milano e ora si prepara a nuove date. "È stata un'emozione unica perché la mia band spacca, sono tutte ragazze e l'abbiamo subito trovato connessione tra di noi. Ci piace suonare insieme. Avevo suonato con la band da piccola tantissimi anni fa, però adesso ho proprio costruito questa nuova band ed è molto più bello suonare con la band, è davvero emozionante".