Altroconsumo, presentato a Roma "Sceglilo sfuso o riciclabile" Roma, 21 ott. (askanews) - È stato presentato a Roma lo studio realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con Altroconsumo, sulla situazione dei rifiuti da packaging in Europa e in Italia. In un quadro in cui l'Unione Europea punta ad aumentare la quota di riciclo dei rifiuti prodotti all'interno dei suoi confini fissando al 2030 degli obiettivi superiori di almeno 5 punti percentuali rispetto a quelli del 2025, l'Italia rappresenta un esempio virtuoso avendo raggiunto nel 2022, con più dell'80%, il tasso di riciclo complessivo maggiore dell'UE. Luisa Crisigiovanni, Head of Eu Fundraising and Projects Development Altroconsumo, ha dichiarato: "L'evento sul futuro del packaging in realtà si inserisce all'interno del progetto 'Sceglilo sfuso o riciclabile' che, appunto, aveva come obiettivo generale quello di far emergere la consapevolezza del problema, dei rifiuti che si producono. Davanti a questo problema Altroconsumo ha cercato di vedere quali possono essere le soluzioni per rendere più semplice la scelta, più sostenibile per il consumatore evitando chiaramente false dichiarazioni e cercando veramente di produrre valore per l'ambiente e per le imprese che producono in modo sostenibile". Contestualmente, però, dallo studio è emerso che l'Italia è tra i paesi europei con il maggior aumento della produzione pro capite di rifiuti da packaging (37,3%). Per il futuro la sfida, sotto il punto di vista ambientale, è ridurre l'impatto dei rifiuti derivanti proprio dalle confezioni offrendo ai cittadini le informazioni necessarie per contribuire in maniera positiva. Stefano Da Empoli, Presidente I-Com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dal punto di vista del riciclo dei prodotti, i dati che emergono sicuramente testimoniano che in alcuni comparti, come carta e cartone e vetro, c'è stato un aumento virtuoso da parte dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, mentre l'indagine sui prodotti sfusi effettivamente evidenzia come spesso e volentieri ci sia una mancanza di conoscenze anche con degli ostacoli ulteriori derivanti, ad esempio, dalla non disponibilità di soggetti che possano fornire prodotti sfusi". Sono state queste le tematiche trattate nel corso della presentazione dello studio "SCEGLILO SFUSO O RICICLABILE. Dati, contesto normativo e risultati di Altroconsumo", realizzato dall'Istituto per la Competitività (I Com) nell'ambito di Sceglilo Sfuso o Riciclabile, il progetto finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5, che si propone di informare ed educare ai consumi sostenibili e di economia circolare e creare consapevolezza rispetto al problema dell'over-packaging e più in generale alla scelta del buon packaging.