KLM presenta i risultati del primo anno di "Adotta una ciclabile" Roma, 13 dic. (askanews) - Mobilità più sostenibile e attenzione all'ambiente: un binomio su cui puntare per KLM - Royal Dutch Airlines che ha presentato, al Senato, i primi risultati del suo progetto italiano intitolato "Adotta una ciclabile", lanciato ad ottobre dello scorso anno, in collaborazione con PisteCiclabili.com. L'obiettivo è di incentivare una mobilità urbana più sostenibile, attraverso la copertura, da parte della compagnia olandese, dei costi di manutenzione per le piste ciclabili presenti nelle città italiane che scelgono di aderire al progetto. L'attività ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, elemento ulteriore per rafforzare il legame con l'Italia. I risultati di un anno parlano chiaro: alle 2 città inizialmente coinvolte (Genova e Napoli) si sono aggiunte altre 3 municipalità (Bologna, Busto Arsizio e Milano). Rispetto ai 7 chilometri di manutenzione ipotizzata, si è passati a 10. "E' un progetto molto importante per KPLM - ha sottolineato Eleonore Tramus, General Manager KLM per l'Italia - che si basa su tre punti: ascoltare i nostri clienti e le loro esigenze, sostenere una mobilità più sostenibile e un stile di vita più sano e rafforzare il legame tra l'Italia e l'Olanda grazie al simbolo molto famoso della bicicletta. Siamo molto contenti di risultati perché siamo andati oltre ai nostri obiettivi iniziati". "Adotta una ciclabile" è stato anche il progetto vincitore del Green Travel Awards del GIST (Gruppo Italiano di Stampa Turistica), con una visibilità mediatica totale, dal momento del lancio, che ha raggiunto oltre 4 milioni di persone. "Con 'Adotta una ciclabile' noi parliamo di mobilità sostenibile, parliamo di futuro, parliamo di green, parliamo anche di cicloturismo - ha ribadito Gian Marco Centinaio Vicepresidente Vicario del Senato -. Nel momento in cui noi abbiamo una grossa azienda internazionale che si occupa di trasporti, ma che si occupa di turismo, che si occupa veramente di tutto quello che è il mondo anche della comunicazione, abbiamo un obiettivo che è quello di provare a migliorare il mondo. E quando noi abbiamo un'azienda così grossa che si mette anche a disposizione dei comuni e abbiamo comuni che hanno l'obiettivo di collaborare con un privato, abbiamo fatto bingo". "Adotta una ciclabile" continuerà il suo viaggio anche nel 2025. Per il prossimo anno, la compagnia si è dichiarata disponibile, oltre a supportare i lavori già pianificati, a sviluppare nuove collaborazioni ed interventi, grazie anche ai feedback ricevuti dall'app di Pisteciclabili.com.