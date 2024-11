Alluvione nel catanese, auto e barca trascinate dall'acqua a Riposto

Alluvione a Riposto, in provincia di Catania. Le intense precipitazioni hanno trasformato le strade in fiumi, con la forza dell'acqua che ha trascinato via tutto quello che ha trovato sul suo cammino: auto, furgoni e anche una barca. I mezzi sono anche finiti nei fossati, portati lì dalle correnti. I garage e i piani bassi di alcuni condomini sono completamente allagati. "L'acqua si è portata via la mia macchina, non sono riuscito a spostarla" racconta un abitante della zona.