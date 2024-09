Alla Gaspare Verna S.p.A. il Premio Industria Felix 2024 Roma, 12 set. (askanews) - Gaspare Verna, titolare della Gaspare Verna S.p.A., una società di ingegneria e architettura integrata che nasce con la volontà di conferire al settore un reale valore aggiunto, tangibile e misurabile, presenta l'azienda ricordando come "La Gaspare Verna S.p.A. nel maggio del 2024 riceve il " Premio Industria Felix 2024 - l'Italia che compete" presso l'università Luiss Guido Carli a Roma". "Il conferimento di un'alta onoreficenza di bilancio assegnato alle imprese italiane più competitive che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e attenzione alla sostenibilità - prosegue Verna -. Abbiamo adottato, fin dalla nostra costituzione aziendale, il processo di lavorazione BIM, come unico standard di sistema informativo digitale della costruzione, che coinvolge l'intero ciclo di vita dell'opera. Ringrazio, tutti i miei colleghi della Gaspare Verna SpA e della Mega SpA, che ogni giorno rendono le nostre società migliori, nell'interesse nostro e della collettività più ampia di mercato".