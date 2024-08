Al Festival del Cinema di Sarajevo premio speciale a Elia Suleiman Roma, 17 ago. (askanews) - La 30esima edizione del Festival del Cinema di Sarajevo si è aperta con la premiazione del regista palestinese Elia Suleiman a cui è stato conferito un premio speciale, il "Sarajevo Heart of Honor", per il suo "straordinario contributo" all'arte cinematografica. Suleiman, regista di film come "Intervento divino", vincitore tra gli altri del Gran Premio della Giuria a Cannes, "Il tempo che ci rimane" e "Il paradiso probabilmente", è arrivato alla cerimonia d'apertura al Teatro Nazionale Bosniaco accompagnato dalla moglie Yasmine Hamdan, compositrice e interprete libanese. Sul tappeto rosso, oltre al regista bosniaco Danis Tanovic con il cast del suo film d'apertura, "Après l'été", anche la giuria del festival composta da Noomi Rapace, Juho Kuosmanen, Sebastian Cavazza e Una Gunjak.