Airbus taglierà fino a 2.500 posti nella divisione difesa e spazio Parigi, 16 ott. (askanews) - Airbus ha annunciato l'intenzione di tagliare fino a 2.500 posti di lavoro nella sua divisione spazio e difesa che si trova in difficoltà a causa di ritardi nei programmi, costi aumentati e concorrenza da parte di aziende come SpaceX di Elon Musk. Il colosso aerospaziale europeo ha reso noto che i tagli fanno parte di una ristrutturazione della divisione che comprende circa 35.000 persone e produce satelliti e veicoli spaziali, jet da combattimento e droni. In base all'ultimo rapporto annuale i tagli rappresentano circa il 7% dei lavoratori. L'utile netto di Airbus è sceso del 46% a 825 milioni di euro nella prima metà dell'anno, trascinato da una svalutazione di 989 milioni di euro nelle attività spaziali. L'azienda aveva già subito una svalutazione di 600 milioni di euro nel 2023 nella stessa divisione. "Negli ultimi anni, il settore della difesa e dello spazio e, di conseguenza, la nostra divisione sono stati colpiti da un contesto commerciale in rapida evoluzione e molto impegnativo", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato di Airbus Difesa e Spazio, Mike Schoellhorn. Le sfide, ha aggiunto, "includono catene di approvvigionamento perturbate, rapidi cambiamenti nelle guerre e una crescente pressione sui costi dovuta ai vincoli di bilancio".