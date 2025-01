Agrigento capitale della cultura, Micciché: che sia un punto di partenza Agrigento, 18 gen. (askanews) - Prove dell'inno nazionale al Teatro Pirandello di Agrigento stamattina in attesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli per la cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale della cultura 2025. Il sindaco della bellissima città siciliana, Francesco Micciché, spiega la sua emozione: "Penso che una giornata del genere per Agrigento è irripetibile. Abbiamo dato al nostro territorio un'opportunità e dobbiamo essere bravi a mantenere quello che abbiamo promesso. Il 2025 deve essere un punto di partenza perché Agrigento possa mantenere quello che si è fatto in questi anni". E a una domanda sulle polemiche sui ritardi replica "Io vado oltre, i ritardi non so chi li denuncia, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo presentato un programma al ministro Giuli che lo ha apprezzato, non conosco polemiche".