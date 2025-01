Adescavano vittime prestiti online su TikTok: 100 arresti a Manila Manila, 31 gen. (askanews) - Le autorità filippine hanno arrestato un centinaio di persone attive in presunte truffe online in un edificio situato nel distretto finanziario di Makati, a Manila, dopo le denunce di numerose vittime di estorsione da parte degli operatori della criminalità online, realtà che spesso si fingono società di gaming. Sugli schermi dei computer frasi inquietanti, tra offese e minacce, come "conosco il tuo account social", "vedremo chi verrà umiliato", "conosco i tuoi dettagli". E ancora "sarai più povero di povero". A un utente che ha ricevuto un presunto prestito gli viene richiesto di saldare "subito" la somma. Gilberto Cruz, direttore della commissione contro il crimine organizzato delle Filippine: "È molto facile ottenere il prestito, approvano immediatamente la tua richiesta. Ma ti chiedono i tuoi contatti e l'accesso alla galleria delle foto sul tuo telefono. Quindi è molto facile per loro molestarti perché mostreranno le tue foto, foto dei tuoi parenti o dei tuoi figli. Mostreranno anche l'indirizzo di casa tua. Ecco perché alcune vittime hanno ricevuto bare e corone funerarie", ha spiegato, aggiungendo che le vittime delle truffe arrivano anche a togliersi la vita per la vergogna. "È davvero mortificante quando mi molestano. È spaventoso perché mi dicono che c'è già una taglia sulla mia testa e che verrebbero a casa mia e della mia famiglia", ha raccontato una vittima di truffa sotto condizione di anonimato. I sospettati, molti dei quali giovani filippini, avrebbero adescato le vittime su TikTok e altri social media, offrendo prestiti senza garanzie fino a 25.000 pesos filippini. "Ci siamo mangiati la coscienza perché facciamo pubblicità e lavoriamo per una società di prestiti: non sapevamo che fosse illegale. Ma incoraggiavamo le persone a ottenere un prestito", ha ammesso un dipendente.