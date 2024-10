Ad Anita Likmeta il Premio letterario "Il Libro della Vita" Roma, 21 ott. (Askanews) - "Vince la seconda edizione del Premio letterario 'Il Libro della vita' Anita Likmeta, con 'Le favole del comunismo', edito da Marsilio. Anita, in modo autobiografico descrive le mille sopraffazioni e violenze subìte durante il periodo dell'Albania comunista e rappresenta con il suo scritto - ironico, asciutto, molto efficace - un progetto fondamentalmente di rinascita". Lo ha annunciato Diego De Leo, presidente di De Leo Fund, organizzatore del Premio letterario "Il Libro della Vita". "Il premio speciale della giuria per Vera Slepoj è vinto invece da Antonio Franchini - ha aggiunto - con il suo libro 'Il fuoco che ti porti dentro', ancora edito da Marsilio. È un libro che descrive in modo straordinariamente efficace le mille ambivalenze tra amore e odio con l'imperiosa madre dello scrittore, che termina con un processo di completa accettazione di affetto, di pietas".