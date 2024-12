Accordo Chiara Ferragni-Codacons, si chiude il caso pandoro Roma, 28 dic. (askanews) - Si chiude il "caso pandoro": accordo raggiunto tra Chiara Ferragni, Codacons e Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi. Lo ha fatto sapere l'associazione che tutela i consumatori, sottolineando che l'intesa "segna la duplice volontà delle parti di chiudere le pregresse vertenze e di guardare positivamente al futuro..., con l'obiettivo di favorire iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse". L'accordo prevede il versamento da parte dell'influencer di una somma di denaro destinata al risarcimento dei consumatori che avevano acquistato il pandoro "Pink Christmas", e di un ulteriore importo per il rimborso delle spese legali. Inoltre Chiara Ferragni donerà 200mila euro a favore di un ente scelto d'intesa con il Codacons, con preferenza accordata a iniziative che supportino le donne vittime di violenza. Intanto, Chiara Ferragni dopo un anno difficile, tra la chiusura con Fedez e lo scandalo pandoro, è tornata sui social mostrandosi in vacanza con la famiglia sulla neve e condividendo un video riassunto del 2024 in cui sostiene di aver imparato molto.