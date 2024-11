A Trieste e Milano arriva il tour internazionale di Les Misérables Milano, 7 nov. (askanews) - Arriva la prima assoluta italiana di uno degli show più acclamati dagli spettatori di tutto il mondo. Les Misérables The Arena Musical Spectacular, tratto dalla celebre opera di Victor Hugo. Il tour internazionale della produzione di Cameron Mackintosh sarà a Trieste a Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 7 all'11 novembre e Milano al Teatro Arcimboldi dal 14 al 24 novembre 2024. Il pubblico italiano potrà assistere a una maestosa produzione, ideata appositamente per le arene e i grandi teatri, arricchita da elementi scenici, design video integrato, costumi originali, una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew. "E' uno show incredibilmente imponente, ma contemporaneamene è anche intimo perchè c'è un mix di concerto, di cinema, è una piece intima raccontata su un palco enorme" racconta Killian Donnelly che interpreta Jean Valjean accanto a Bradley Jaden nel ruolo di Javert. Un racconto avvincente fatto di sogni, amori, passione, sacrificio e redenzione. Una storia senza tempo della sopravvivenza dello spirito umano. Con una magnifica colonna sonora composta da brani iconici tra cui "I Dreamed a Dream", "On My Own", "One Day More".