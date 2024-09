A Roma i funerali di Luca Giurato, il ricordo di Amedeo Goria Roma, 13 set. (askanews) - A Roma tanti amici e colleghi ai funerali di Luca Giurato che si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, detta la Chiesa degli artisti, in piazza del Popolo. Amedeo Goria ha ricordato le sue celebri gaffe "passate alla storia, per questo anche i giovani gli vogliono bene anche se erano tanti anni che non appariva". "Era un giornalista molto serio, quando doveva scherzare e stare allegro lo era ma quando doveva prednere una posizione anche con gli ospiti era severo e duro, un giornalista di razza".