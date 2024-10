A Roma apre cantiere della tramvia "Togliatti", la prima dopo 28 anni Roma, 21 ott. (askanews) - Inaugurato a Roma il cantiere che realizzerà la nuova Tramvia "Togliatti", un percorso lungo 8 km che attraverserà viale Palmiro Togliatti e tre municipi: IV, V e VII. Per il sindaco Roberto Gualtieri una svolta nel trasporto pubblico romano. "Oggi è una grande giornata, parte un cantiere importantissimo la tramvia Togliatti, la prima tramvia che si realizza a Roma dopo l'8, dopo tantissimi anni pensate che il cantiere partì nel 1996, una tramvia finanziata col PNRR, che collegherà tre municipi da Ponte Mammolo a Subaugusta, si intersecherà con ben cinque linee di trasporto sul ferro, tre metropolitane la B, C e A, la FL2, la Termini-Giardinetti a Tor Vergata, quindi una linea strategica", ha detto Gualtieri. L'obiettivo: ridurre il traffico e rendere più agevole per i cittadini l'uso dei mezzi pubblici. Il costo dell'opera è di circa 184 milioni di euro. L'Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè: "Iniziamo i sondaggi i primi 20 giorni facciamo i sondaggi e subito dopo inizieranno i lavori veri e propri di smantellamento della strada di spostamento dei sottoservizi e poi cominciamo con la costruzione dell'armamento con 3 cantieri importanti che sono uno nel IV municipio, nel V e Subaugusta. Ci tengo a dire che iniziamo una nuova linea a Roma dopo 28 anni". La capacità della linea sarà di 3.500 passeggeri per direzione nell'ora di punta, per un totale stimato di 42.000 passeggeri al giorno.