A Damasco capo ribelli Jolani incontra ex premier siriano Jalali Damasco, 9 dic. (askanews) - In queste immagini pubblicate sui canali Telegram del gruppo Hts che ha preso il potere in Siria, l'incontro fra il leader ribelle siriano Abu Mohammed al-Jolani e il deposto primo ministro siriano Mohammed al-Jalali, il giorno dopo aver rovesciato il presidente Bashar al-Assad. I ribelli hanno detto che Jolani, che ora usa il suo vero nome Ahmed al-Sharaa, si è incontrato con Jalali "per coordinare un trasferimento di potere che garantisca la fornitura di servizi" al popolo siriano.