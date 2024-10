A Cinecittà World si potrà 'vivere' anche il proprio funerale Roma, 9 ott. (askanews) - Tra zombie e fantasmi è partito a Cinecittà World la festa di Halloween più grande d'Italia. Il Parco divertimenti di Roma mette in scena un Ottobre da Paura con 17 attrazioni a tema e la possibilità di provare il proprio funerale da vivo. Un mese di appuntamenti fino alle tre Halloween Nights, il 31 ottobre, il primo e il 2 novembre, tra feste in maschera, cene a tema, concerti e DJ set. E per i bimbi più piccoli l'appuntamento è a Roma World con la fattoria delle zucche. Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World: "Chi non ha mai sognato almeno una volta di vivere il proprio funerale? A Cinecittà World è possibile festeggiarlo...da vivo. Una intera cerimonia con tanto di bara, carro funebre, processione, per vedere per un attimo cosa si prova a stare dall'altra parte". Dal 5 Ottobre al 3 novembre gli ospiti saranno accolti dalla Halloween Street con la Zombie Walk, la parata dei carri di Halloween, il labirinto di zucche per i bambini e le bare il Cimitero del Cinema. Le 17 attrazioni da paura includono la novità assoluta di U571 Escape, la prima escape room ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale, la Horror House in cui si attraversano i set dei film Horror più famosi della storia, Inferno la più grande montagna russa indoor in Italia, che sfreccia tra i gironi danteschi, il brivido di trovarsi faccia a faccia con mummie, zombie e antiche vestali nel Risveglio dei Morti Viventi al padiglione Cinetour. I più coraggiosi troveranno pane per i loro denti nei sotterranei di Manikomio, o pernottando nell'Ostello Maledetto - Il terrore viene dall'Oriente dove, nel corso della notte, tutto può accadere. Per i più piccoli, Hotel Transilvania offre camere infestate e la possibilità di incontrare Dracula in persona! I bambini potranno trasformarsi nel loro mostro preferito con il Truccabimbi di Halloween e divertirsi con gli spettacoli loro dedicati, come lo spettacolo di magia Piccoli Brividi. Per i più golosi, ad ognuna delle attrazioni loro dedicate, c'è Dolcetto o Giretto? Ad ogni giro sulle giostre vinceranno dolci e leccornie.