Xi Jinping: "La Cina è pronta a collaborare per sfide globali e commercio equo"

Le guerre tariffarie e commerciali "non hanno vincitori: la Cina non causa problemi, ma non ha paura di combattere". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino presso la Grande sala del Popolo il presidente keniano, William Ruto, ha affermato di essere "disposto a collaborare con gli altri Paesi nel mondo per rispondere alle varie sfide attraverso l'unità e la cooperazione". L'obiettivo, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, è "salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi, sostenere le regole del commercio internazionale e l'equità e la giustizia a livello internazionale".