Vulcano in eruzione in Indonesia, chiuso l'aeroporto di Manado

L'aeroporto indonesiano di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere vulcanica che ha raggiunto l'area dopo le cinque eruzioni registrate da parte del vulcano Ruang. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti locale. Lo scalo internazionale, situato a 100 chilometri dal vulcano, è stato costretto a chiudere "in seguito al propagarsi delle ceneri vulcaniche che potrebbero compromettere la sicurezza dei voli", come ha spiegato in una nota Ambar Suryoko, direttore dell'autorità portuale della provincia.