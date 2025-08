Mercato auto in calo del 5,1% a luglio, -3,7% nei 7 mesi

A luglio sono state immatricolate in Italia 118.493 autovetture con un calo del 5,11% sullo stesso mese del 2024. Nei primi sette mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti - le immatricolazioni sono state 973.396, il 3,75% in meno dello stesso periodo dell'anno precedente del 3,75%.

Stellantis ha immatricolato in Italia nel mese di luglio - secondo l'elaborazione dell'azienda su dati Dataforce - 30.797 auto, il 12,1% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 26% a fronte del 28,1%. Nei primi sette mesi del 2025 le immatricolazioni del gruppo sono 281.454, in calo dell'11,7% sullo stesso periodo del 2024. La quota di mercato scende dal 31,5% al 28,9%.

Il Centro Studi Promotor prevede 1.456.070 immatricolazioni nel 2025, con una contrazione rispetto al 2024 del 6,6% e di ben il 24% rispetto al 2019, decisamente superiore all'analogo calo del mercato dell'Unione Europea pari nel primo semestre al 19,1% sul 2019. "Come è noto - afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - la causa principale di questa difficilissima situazione è l'intransigenza dimostrata dalla governance dell'Unione Europea nel difendere le scelte fatte con rigore talebano per imporre l'auto elettrica come unica soluzione per immatricolare nuove auto dopo il 2035. Nelle ultime settimane si riteneva che fosse possibile un rinnovo della governance europea che favorisse una revisione della politica della Ue per l'auto. In effetti questa speranza è stata delusa e le conseguenze saranno pesanti".