Erutta vulcano in Indonesia, colonna di cenere di 10 chilometri

Un vulcano indonesiano ha eruttato una colonna di cenere alta 10 chilometri sormontata da fulmini settimane dopo che un'altra sua enorme eruzione aveva causato decine di cancellazioni di voli a Bali il mese scorso. Il Lewotobi Laki-Laki, un vulcano alto 1.584 metri, si trova nell'isola turistica di Flores, ad est di Giacarta. "L'altezza della colonna eruttiva è stata osservata a circa 10.000 metri sopra la cima", ha affermato l'agenzia vulcanologica indonesiana. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime.

L'eruzione è stata innescata da un accumulo di gas nelle ultime settimane, ha dichiarato il capo dell'agenzia geologica Muhammad Wafid in un comunicato. L'esperto ha anche avvertito della possibilità di pericolose inondazioni di lahar - un tipo di colata di fango o detriti di materiali vulcanici - in caso di forti piogge, in particolare per le comunità vicine ai fiumi. A turisti e residenti è stato detto di evitare un raggio di sei chilometri attorno al cratere. Le immagini condivise dall'agenzia geologica del paese mostravano fulmini vulcanici vicino alla sommità del pennacchio di cenere.

Il mese scorso, il vulcano ha eruttato una colossale torre di cenere alta 18 chilometri, cancellando 24 voli dall'aeroporto internazionale di Bali. Non ci sono state segnalazioni immediate di voli cancellati dopo l'eruzione odierna. Laki-Laki, che in indonesiano significa "uomo", è gemellato con il vulcano più calmo ma più alto, Perempuan, 1.703 metri, che deriva dalla parola indonesiana "donna".