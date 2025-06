Via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia in Gb

Via libera finale della Camera dei Comuni britannica sulla proposta di legge destinata a legalizzare per la prima volta sull'isola il diritto dei "malati terminali" adulti al suicidio assistito: iniziativa già approvata in prima lettura dei deputati nel novembre scorso, con 330 sì e 275 no, ma non senza forti divisioni bipartisan in seno ai vari partiti e nella società. Il testo del Terminally Ill Adults (End of Life) Bill - che riguarda Inghilterra e Galles - ha incassato oggi 314 voti a favore 291 contrari. Ora passerà alla Camera dei Lord, dove il sì di una maggioranza pro eutanasia appare scontato.