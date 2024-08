Venezuela: candidato opposizione, Giustizia non indipendente

Convocato dalla procura generale, il candidato dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia ha dichiarato che la convocazione avviene "senza garanzia di indipendenza" del sistema giudiziario, descrivendo il pubblico ministero come un "accusatore politico". "Il procuratore generale della Repubblica si è comportato più volte come un accusatore politico, condanna in anticipo e ora convoca un mandato di comparizione senza garanzie di indipendenza della giustizia" ha dichiarato Urrutia - che rivendica la vittoria alle elezioni presidenziali del 28 luglio - in un video pubblicato sui social network. Inoltre non specifica se sarà presente o meno alla convocazione in procura. (ANSA-AFP).