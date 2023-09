Venezia al top con "Assassinio", incassi record nel weekend

Parte subito in vetta al box office italiano nella classifica Cinetel del weekend il Poirot di Kenneth Branagh, al suo terzo film con Assassinio a Venezia, come i precedenti apprezzato al botteghino italiano (ma anche Usa) con 2.030.000 euro (i dati sono Cinetel e si riferiscono al periodo 14 - 17 September 2023) A Poirot cede anche l'Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy, che scende in seconda posizione: il fine settimana è stato da 1.300.000 euro, ma col totale italiano di 24.728.000 euro il lungometraggio sullo scienziato padre della bomba atomica si conferma il nostro secondo più grande incasso dell'anno solare dopo Barbie. Slitta dal secondo al terzo posto anche l'horror-thriller The Nun IIdi Michael Chaves, attualmente in Italia a quota 5.058.000 euro, con weekend da 1.066.100. Scivola dalla terza alla quarta posizione Io capitano di Matteo Garrone, Leone d'argento a Venezia per la regia. L'incasso è stato di 402.000 euro nel weekend, per un totale di 1.020.000. Al quinto posto risale Barbie dal settimo, successo epocale con Margot Robbie e Ryan Gosling. In Italia parliamo di 31.837.000 euro, con 152.150 euro nel fine settimana. In totale, il weekend ha ottenuto 6.075.696 euro contro 7.371.816 euro dello scorso fine settimana. Da ricordare che ieri domenica iniziava l'iniziativa del Ministero della Cultura "Cinema in festa" con i biglietti di tutti i film a 3,50 euro. Si sono registrate 492.173 presenze con un aumento del 72 per cento rispetto allo stesso giorno del 2022.