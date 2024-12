Usa, incursione israeliana in Siria deve essere temporanea

"Israele ha detto che l'incursione in territorio siriano è temporanea e così deve essere". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller. L'incursione di Israele in Siria oltre le alture di Golan in seguito al rovesciamento di Bashar al-Assad deve essere "temporanea", ha sottolineato il portavoce del dipartimento di Stato americano. "Si tratta di un'azione temporanea che hanno intrapreso in risposta alle azioni dell'esercito siriano. Ora, ciò che vogliamo vedere che l'accordo sia pienamente rispettato e monitoreremo con attenzione che Israele lo faccia", ha precisato Miller.